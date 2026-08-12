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Pánské boty Nike Air Max Moto 2K - Bílá/Metallic Silver/Photon Dust/Černá

Nike Air Max Moto 2K

Pánské boty

129,99 €
Bílá/Metallic Silver/Photon Dust/Černá
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Bílá
Černá/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Bílá/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Bílá/Light Armory Blue/Metallic Silver/Černá
Bílá/Černá/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
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Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.


  • Zobrazená barva: Bílá/Metallic Silver/Photon Dust/Černá
  • Styl: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.

Výhody

  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Pěnová mezipodešev dobře tlumí.
  • Gumová podrážka je odolná a neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Bílá/Metallic Silver/Photon Dust/Černá
  • Styl: IO9279-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (42)

Hvězdičky: 4.5

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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