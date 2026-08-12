Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
AnjaF388205822
Alles top, Passform gut und schaut gut aus
Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!
NATALIA82085074
* Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes
Nike Air Max Moto 2K