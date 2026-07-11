Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Reflexní prvky doplňují detaily inspirované výkonností a tlumení Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Reflexní prvky doplňují detaily inspirované výkonností a tlumení Max Air.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K