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Pánské boty Nike Air Max Moto 2K - Černá/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Pánské boty

129,99 €
Černá/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Bílá
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Bílá
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Reflexní prvky doplňují detaily inspirované výkonností a tlumení Max Air.


  • Zobrazená barva: Černá/Off Noir/Anthracite
  • Styl: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Reflexní prvky doplňují detaily inspirované výkonností a tlumení Max Air.

Výhody

  • Svršek kombinuje syntetickou kůži a textilie, které vytváří vrstvený vzhled, co vydrží.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Off Noir/Anthracite
  • Styl: IQ4924-006

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (16)

Hvězdičky: 4.5

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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