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Pánské boty Nike Air Max Alpha Trainer 6 na cvičení - Černá/Černá/Anthracite

Recyklované materiály

Nike Air Max Alpha Trainer 6

Pánské boty na cvičení

89,99 €
Černá/Černá/Anthracite
Bílá/Černá/Gum Medium Brown/Bílá
Černá/Černá/Bílá
Light Smoke Grey/Černá/Gum Medium Brown/Anthracite
Off White/Černá/Bílá/Indigo Storm
Steam/Spruce Aura/Off White/Black Spruce
Racer Blue/Černá/Barely Volt/Bílá
Sail/Light Smoke Grey/Phantom/Pencil Point
Černá/Pencil Point/Anthracite/Bright Crimson
Pure Platinum/Černá/Bílá/University Red
Černá/Sail/Gum Light Brown/Parachute Beige
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Těsná, radši si objednej o půl čísla větší

Nejméně 20 % hmotnosti produktu tvoří recyklovaný materiál

Bota Air Max Alpha Trainer 6 je odolná a pohodlná – dvě mouchy jendou ranou i na tvoje nejnáročnější tréninky. Mají plochou a širokou základnu pro lepší rovnováhu, takže si můžeš stanovit cíle a dosáhnout jich. Robustní pata posílená viditelným tlumením „Performance Air“ nabízí spolehlivou stabilitu, i když přidáš další opakování.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite
  • Styl: FQ1833-003

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Bota Air Max Alpha Trainer 6 je odolná a pohodlná – dvě mouchy jendou ranou i na tvoje nejnáročnější tréninky. Mají plochou a širokou základnu pro lepší rovnováhu, takže si můžeš stanovit cíle a dosáhnout jich. Robustní pata posílená viditelným tlumením „Performance Air“ nabízí spolehlivou stabilitu, i když přidáš další opakování.

Stabilita: vysoká

Čím větší je opora boty, tím větší máš stabilitu držení těla. Kombinace vyladěné opory a cíleně umístěného tlumení ti dodá pocit bezpečí na každém kroku. Jednotka Max Air v patě je vyladěná na ještě lepší stabilitu. Plochá, široká podrážka s optimálním gumovým vzorkem dodává stabilitu a neklouže.

Tlumení: vysoká míra

Polstrování pod špičkou a patou zmírňuje zátěž při cvičení. Pěnová mezipodešev s jednotkou Max Air v patní části dobře tlumí a dá ti pohodlí na celý den. Pěnový lem chrání kotník při změnách pohybu.

Flexibilita: mírná

Čím větší je pružnost mezipodešve a podrážky, tím je pohyb přirozenější. Pružné drážky v přední části boty oceníš při výpadech.

Přilnavá guma

Guma obepíná boční část, aby bylo chodidlo stabilní při pohybu do stran.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite
  • Styl: FQ1833-003

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (317)

Hvězdičky: 4.4

  • CASSANDRAC988846875

    Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.

  • I like everything about the product

    Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e

    I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.

  • Anne672980150

    These shoes are super comfortable and look very nice.

Pánské boty Nike Air Max Alpha Trainer 6 na cvičení

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

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