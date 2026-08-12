Pánské boty Nike Air Max Alpha Trainer 6 na cvičení

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Recyklované materiály
Nejméně 20 % hmotnosti produktu tvoří recyklovaný materiál
Bota Air Max Alpha Trainer 6 je odolná a pohodlná – dvě mouchy jendou ranou i na tvoje nejnáročnější tréninky. Mají plochou a širokou základnu pro lepší rovnováhu, takže si můžeš stanovit cíle a dosáhnout jich. Robustní pata posílená viditelným tlumením „Performance Air“ nabízí spolehlivou stabilitu, i když přidáš další opakování.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Bota Air Max Alpha Trainer 6 je odolná a pohodlná – dvě mouchy jendou ranou i na tvoje nejnáročnější tréninky. Mají plochou a širokou základnu pro lepší rovnováhu, takže si můžeš stanovit cíle a dosáhnout jich. Robustní pata posílená viditelným tlumením „Performance Air“ nabízí spolehlivou stabilitu, i když přidáš další opakování.
Čím větší je opora boty, tím větší máš stabilitu držení těla. Kombinace vyladěné opory a cíleně umístěného tlumení ti dodá pocit bezpečí na každém kroku. Jednotka Max Air v patě je vyladěná na ještě lepší stabilitu. Plochá, široká podrážka s optimálním gumovým vzorkem dodává stabilitu a neklouže.
Polstrování pod špičkou a patou zmírňuje zátěž při cvičení. Pěnová mezipodešev s jednotkou Max Air v patní části dobře tlumí a dá ti pohodlí na celý den. Pěnový lem chrání kotník při změnách pohybu.
Čím větší je pružnost mezipodešve a podrážky, tím je pohyb přirozenější. Pružné drážky v přední části boty oceníš při výpadech.
Guma obepíná boční část, aby bylo chodidlo stabilní při pohybu do stran.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6