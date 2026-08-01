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Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Pánské boty

189,99 €
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Velké. Výrazné. Velkolepé. Edice 95 „Big Bubble“ má design věrný originálu a svršek z vlnitých vrstev syntetické kůže a vzdušné síťoviny. Vylepši svůj styl rodinným přírůstkem v řadě Air.


  • Zobrazená barva: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Styl: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Velké. Výrazné. Velkolepé. Edice 95 „Big Bubble“ má design věrný originálu a svršek z vlnitých vrstev syntetické kůže a vzdušné síťoviny. Vylepši svůj styl rodinným přírůstkem v řadě Air.

Výhody

  • Svršek kombinuje syntetickou kůži se vzdušnými textiliemi a vytváří vrstvený vzhled, který hodně vydrží.
  • Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
  • Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.
  • Design vychází z lidské anatomie: mezipodešev s podrážkou představují páteř, panely svršku svaly a tkaničky žebra bot.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Styl: IM9605-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (19)

Hvězdičky: 4.8

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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