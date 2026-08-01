Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Velké. Výrazné. Velkolepé. Edice 95 „Big Bubble“ má design věrný originálu a svršek z vlnitých vrstev syntetické kůže a vzdušné síťoviny. Vylepši svůj styl rodinným přírůstkem v řadě Air.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Velké. Výrazné. Velkolepé. Edice 95 „Big Bubble“ má design věrný originálu a svršek z vlnitých vrstev syntetické kůže a vzdušné síťoviny. Vylepši svůj styl rodinným přírůstkem v řadě Air.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble