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Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“ - Černá/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“

Pánské boty

189,99 €
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Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím. Detaily škorpiona přidávají extra šmrnc.


  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Styl: IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“

189,99 €

Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím. Detaily škorpiona přidávají extra šmrnc.

Výhody

  • Jsou inspirované lidskou anatomií: mezipodešev s podrážkou představuje páteř, horní díly vypadají jako svaly a tkaničky připomínají žebra.
  • Kombinace textilií a kůže vytváří vrstvený vzhled, který něco vydrží.
  • Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
  • Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z pravé a syntetické kůže
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Styl: IM4691-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“

Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“

189,99 €

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