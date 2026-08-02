Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“

JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím. Detaily škorpiona přidávají extra šmrnc.
Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“
Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím. Detaily škorpiona přidávají extra šmrnc.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
mikey870230369
Really nice design and fits nicely
Nike Air Max 95 Big Bubble „Scorpion“