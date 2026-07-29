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Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble - Bílá/Bílá/Pure Platinum/Bílá

Nike Air Max 95 Big Bubble

Pánské boty

189,99 €
Bílá/Bílá/Pure Platinum/Bílá
Černá/Černá/Anthracite/Černá
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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Bota Air Max 95 se inspiruje lidským tělem a atletickým stylem 90. let. Je neuvěřitelně pohodlná, se stylem ve vysokém tempu. Vlnité boční díly mají přirozený tvar, který ladí ke každému outfitu, a viditelné tlumení v patě a přední části boty je pohodlné i funkční.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Pure Platinum/Bílá
  • Styl: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Bota Air Max 95 se inspiruje lidským tělem a atletickým stylem 90. let. Je neuvěřitelně pohodlná, se stylem ve vysokém tempu. Vlnité boční díly mají přirozený tvar, který ladí ke každému outfitu, a viditelné tlumení v patě a přední části boty je pohodlné i funkční.

Výhody

  • Kombinace pravé a syntetické kůže a vzdušných textilií na svršku dotváří vrstvený vzhled, který dlouho vydrží.
  • Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
  • Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.
  • Jsou inspirované lidskou anatomií: mezipodešev s podrážkou představuje páteř, horní díly vypadají jako svaly a tkaničky připomínají žebra.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Pure Platinum/Bílá
  • Styl: HM8755-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (80)

Hvězdičky: 4.6

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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