Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble
Pánské boty
Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle edice se vyznačuje vzdušnou síťovinou a džínovinovým gradientem na svršku, který nošením získává vintage šarm. Viditelné tlumení pod chodidlem zajistí maximální pohodlí.
- Zobrazená barva: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Styl: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle edice se vyznačuje vzdušnou síťovinou a džínovinovým gradientem na svršku, který nošením získává vintage šarm. Viditelné tlumení pod chodidlem zajistí maximální pohodlí.
Výhody
- Svršek z džínoviny s detaily ze syntetické kůže vytváří vrstvený vzhled, který něco vydrží.
- Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
- Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.
- Jsou inspirované lidskou anatomií: mezipodešev s podrážkou představuje páteř, horní díly vypadají jako svaly a tkaničky připomínají žebra.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Styl: IX0347-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max 95 Big Bubble