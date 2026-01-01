 
obrázek 1 ze 8
Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble - Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Nike Air Max 95 Big Bubble

Pánské boty

189,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle edice se vyznačuje vzdušnou síťovinou a džínovinovým gradientem na svršku, který nošením získává vintage šarm. Viditelné tlumení pod chodidlem zajistí maximální pohodlí.


  • Zobrazená barva: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Styl: IX0347-451

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle edice se vyznačuje vzdušnou síťovinou a džínovinovým gradientem na svršku, který nošením získává vintage šarm. Viditelné tlumení pod chodidlem zajistí maximální pohodlí.

Výhody

  • Svršek z džínoviny s detaily ze syntetické kůže vytváří vrstvený vzhled, který něco vydrží.
  • Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
  • Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.
  • Jsou inspirované lidskou anatomií: mezipodešev s podrážkou představuje páteř, horní díly vypadají jako svaly a tkaničky připomínají žebra.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Styl: IX0347-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max 95 Big Bubble.

    Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

    Nike Air Max 95 Big Bubble

    189,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 3