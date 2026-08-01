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Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble - Černá/Pure Platinum/Wolf Grey/Bílá

Nike Air Max 95 Big Bubble

Pánské boty

189,99 €
Černá/Pure Platinum/Wolf Grey/Bílá
Smoke Grey/Anthracite/Černá/Racer Blue
Bílá/Černá/Reflect Silver/Royal Blue
Černá/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Černá/Metallic Silver/Cool Grey/Bílá
Černá/Anthracite/Dark Smoke Grey/Černá
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Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím.


  • Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Air Max 95 se původně inspirovaly lidskou anatomií a závodní estetikou 90. let. To vedlo k jejich charakteristickému vlnitému designu. Tahle verze kombinuje směs materiálů a viditelné tlumení pro vrstvený look s neuvěřitelným pohodlím.

Výhody

  • Jsou inspirované lidskou anatomií: mezipodešev s podrážkou představuje páteř, horní díly vypadají jako svaly a tkaničky připomínají žebra.
  • Kombinace pravé a syntetické kůže a textilií na svršku vytváří vrstvený look, který dlouho vydrží.
  • Viditelné tlumení Max Air je lehké a skvěle tlumí.
  • Pružné drážky v mezipodešvi a podrážce tě neomezují v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Pure Platinum/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IV5767-003

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (19)

Hvězdičky: 4.8

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Pánské boty Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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