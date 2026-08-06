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Pánské boty Nike Air Max 90 Premium „Scorpion“ - Černá/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion“

Pánské boty

149,99 €
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Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení s metalickými prvky a detaily škorpiona, které mají pořádný říz, ti zajistí pohodlí na cestách.


  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Styl: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion“

149,99 €

Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení s metalickými prvky a detaily škorpiona, které mají pořádný říz, ti zajistí pohodlí na cestách.

Výhody

  • Svršek ze syntetické a pravé kůže se syntetickými krycími vrstvami vytváří vrstvený look, který něco vydrží.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Styl: IQ9438-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (8)

Hvězdičky: 4.9

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Pánské boty Nike Air Max 90 Premium „Scorpion“

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion“

149,99 €

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