Pánské boty Nike Air Max 90 Drift

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Obohať svůj botník odolnějším modelem Air Max 90 Drift. Různé textury dodávají vrstvený vzhled, včetně odolného ripstopu a gumy v kombinaci se syntetickou kůží. Díky tlumení Max Air a podrážce s mřížkovaným vzorem jsou boty dostatečně pohodlné jak do města, tak do terénu.
Nike Air Max 90 Drift
Obohať svůj botník odolnějším modelem Air Max 90 Drift. Různé textury dodávají vrstvený vzhled, včetně odolného ripstopu a gumy v kombinaci se syntetickou kůží. Díky tlumení Max Air a podrážce s mřížkovaným vzorem jsou boty dostatečně pohodlné jak do města, tak do terénu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
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Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift