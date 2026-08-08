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Pánské boty Nike Air Max 90 Drift - Vast Grey/Bílá/Černá/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Pánské boty

Sleva 30
Vast Grey/Bílá/Černá/Pencil Point
Černá/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Bílá
Light Bone/Neutral Olive/Černá/Off White
Černá/Černá/Černá
Pure Platinum/Bright Crimson/Černá
Parachute Beige/Černá/Summit White/Light Khaki
Černá/Dusty Cactus/Anthracite
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Obohať svůj botník odolnějším modelem Air Max 90 Drift. Různé textury dodávají vrstvený vzhled, včetně odolného ripstopu a gumy v kombinaci se syntetickou kůží. Díky tlumení Max Air a podrážce s mřížkovaným vzorem jsou boty dostatečně pohodlné jak do města, tak do terénu.


  • Zobrazená barva: Vast Grey/Bílá/Černá/Pencil Point
  • Styl: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

Sleva 30

Obohať svůj botník odolnějším modelem Air Max 90 Drift. Různé textury dodávají vrstvený vzhled, včetně odolného ripstopu a gumy v kombinaci se syntetickou kůží. Díky tlumení Max Air a podrážce s mřížkovaným vzorem jsou boty dostatečně pohodlné jak do města, tak do terénu.

Výhody

  • Kombinace syntetické kůže, ripstopu a gumy na svršku vytváří vrstvený vzhled, co dlouho vydrží.
  • Pěnová mezipodešev s jednotkou Max Air pod patou lehce tlumí.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorkem má odolný, tradiční styl.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Pěna pod chodidlem
  • Zobrazená barva: Vast Grey/Bílá/Černá/Pencil Point
  • Styl: IO1908-078

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (69)

Hvězdičky: 4.4

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Pánské boty Nike Air Max 90 Drift

Nike Air Max 90 Drift

Sleva 30

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