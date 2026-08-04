Pánské boty Nike Air Max 90

JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
Nike Air Max 90
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Love them
rogerl829011514
Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen
Nike Air Max 90