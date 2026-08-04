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Pánské boty Nike Air Max 90 - Bílá/Aurora Blue/Bílá

Nike Air Max 90

Pánské boty

159,99 €
Pánské boty Nike Air Max 90 - Bílá/Aurora Blue/Bílá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.


  • Zobrazená barva: Bílá/Aurora Blue/Bílá
  • Styl: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.

Výhody

  • Svršek z pravé a syntetické kůže se syntetickými krycími vrstvami vytváří vrstvený vzhled, který něco vydrží.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Bílá/Aurora Blue/Bílá
  • Styl: IZ2746-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 4.5

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Pánské boty Nike Air Max 90

Nike Air Max 90

159,99 €

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