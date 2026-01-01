Pánské boty Nike Air Max 90

Nike Air Max 90
Pánské boty
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
- Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Styl: IV4695-001
Nike Air Max 90
Bota Air Max 90 zůstává věrná svým běžeckým kořenům a má tradiční mřížkovanou podrážku. Prošívané krycí vrstvy a texturované prvky připomínají tvůj oblíbený styl 90. let. Viditelné tlumení v barvách, které se dají snadno kombinovat, přidá pohodlí na cestu.
Výhody
- Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
- Svršek z prvotřídní semišové kůže je zárukou luxusního vzhledu a pohodlí.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.
Podrobnosti o produktu
- Nízký lem
- Pěnová mezipodešev
- Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Styl: IV4695-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max 90