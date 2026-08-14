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Pánské boty Nike Air Force 1 Low Retro Premium - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Pánské boty

139,99 €
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tenhle model Air Force 1 kombinuje klasický střih s prémiovou kůží a a výpletovou texturou – výsledkem je moderní obměna tradičního stylu.


  • Zobrazená barva: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Styl: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tenhle model Air Force 1 kombinuje klasický střih s prémiovou kůží a a výpletovou texturou – výsledkem je moderní obměna tradičního stylu.

Výhody

  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Styl: IM5755-101

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (6)

Hvězdičky: 4.5

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Pánské boty Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

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