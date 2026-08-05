Pánské boty Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
AF1 byla vždycky odolná bota. Teď ji ale posouváme na úplně novou úroveň. Odolný textilní svršek je spojený s podrážkou Vibram, která ti pomůže zdolat každý povrch. Jsi ready?
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
AF1 byla vždycky odolná bota. Teď ji ale posouváme na úplně novou úroveň. Odolný textilní svršek je spojený s podrážkou Vibram, která ti pomůže zdolat každý povrch. Jsi ready?
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram