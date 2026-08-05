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Pánské boty Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram - Černá/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

Pánské boty

129,99 €
Černá/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Černá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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AF1 byla vždycky odolná bota. Teď ji ale posouváme na úplně novou úroveň. Odolný textilní svršek je spojený s podrážkou Vibram, která ti pomůže zdolat každý povrch. Jsi ready?


  • Zobrazená barva: Černá/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Styl: IH1943-002

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

129,99 €

AF1 byla vždycky odolná bota. Teď ji ale posouváme na úplně novou úroveň. Odolný textilní svršek je spojený s podrážkou Vibram, která ti pomůže zdolat každý povrch. Jsi ready?

Výhody

  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Podrážka Vibram zlepšuje přilnavost a prodlužuje životnost.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Styl: IH1943-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (146)

Hvězdičky: 4.6

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Pánské boty Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

129,99 €

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