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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 - Černá/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Pánské boty

129,99 €
Černá/Sail
Vast Grey/Sail
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s odolnou kůží a výraznými detaily dotváří nepřehlédnutelný styl nejen na hřiště.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail
  • Styl: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s odolnou kůží a výraznými detaily dotváří nepřehlédnutelný styl nejen na hřiště.

Výhody

  • Svršek z pravé a syntetické kůže s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Sail
  • Styl: IU7592-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    129,99 €

    Dolaď si styl

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