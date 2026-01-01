Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

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Nike Air Force 1 '07 LV8
Pánské boty
129,99 €
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s odolnou kůží a výraznými detaily dotváří nepřehlédnutelný styl nejen na hřiště.
- Zobrazená barva: Černá/Sail
- Styl: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
129,99 €
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s odolnou kůží a výraznými detaily dotváří nepřehlédnutelný styl nejen na hřiště.
Výhody
- Svršek z pravé a syntetické kůže s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
- Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
- Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Černá/Sail
- Styl: IU7592-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Force 1 '07 LV8
129,99 €