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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ - Bílá/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

Pánské boty

119,99 €
Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ - Bílá/University Red/University Red/Midnight Navy
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Reprezentuj americký fotbal a oslav největší sportovní scénu v ikonickém streetwearovém stylu. Stejně jako všechny LV8 má i tenhle model klasickou konstrukci z 80. let, jemnou platformu a elegantní kožený svršek. Na rozdíl od ostatních modelů tenhle model ctí červenou, bílou a modrou barvu vyšívaným týmovým erbem.


  • Zobrazená barva: Bílá/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Styl: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

119,99 €

Reprezentuj americký fotbal a oslav největší sportovní scénu v ikonickém streetwearovém stylu. Stejně jako všechny LV8 má i tenhle model klasickou konstrukci z 80. let, jemnou platformu a elegantní kožený svršek. Na rozdíl od ostatních modelů tenhle model ctí červenou, bílou a modrou barvu vyšívaným týmovým erbem.

Výhody

  • Kožený svršek s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Pěnová mezipodešev
  • Zobrazená barva: Bílá/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Styl: IQ0407-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (19)

Hvězdičky: 4.8

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

  • DianaR195723293

    Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.

Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

119,99 €

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