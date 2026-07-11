Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
Reprezentuj americký fotbal a oslav největší sportovní scénu v ikonickém streetwearovém stylu. Stejně jako všechny LV8 má i tenhle model klasickou konstrukci z 80. let, jemnou platformu a elegantní kožený svršek. Na rozdíl od ostatních modelů tenhle model ctí červenou, bílou a modrou barvu vyšívaným týmovým erbem.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“
Reprezentuj americký fotbal a oslav největší sportovní scénu v ikonickém streetwearovém stylu. Stejně jako všechny LV8 má i tenhle model klasickou konstrukci z 80. let, jemnou platformu a elegantní kožený svršek. Na rozdíl od ostatních modelů tenhle model ctí červenou, bílou a modrou barvu vyšívaným týmovým erbem.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
DianaR195723293
Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“