Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0
Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s výraznými detaily vytváří nepřehlédnutelný styl, ať už jsi na hřišti, nebo kdekoli jinde.
Nike Air Force 1 '07 LV8
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s výraznými detaily vytváří nepřehlédnutelný styl, ať už jsi na hřišti, nebo kdekoli jinde.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0
Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat
Sehr bequem und stylisch
Hamsa298937246
Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.
Gut
Selim825934850
es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.
Nike Air Force 1 '07 LV8