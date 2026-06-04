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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 - Černá/Černá/Bílá

Nike Air Force 1 '07 LV8

Pánské boty

Sleva 30
Černá/Černá/Bílá
Bílá/Bílá/Černá
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/Bílá/Černá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s výraznými detaily vytváří nepřehlédnutelný styl, ať už jsi na hřišti, nebo kdekoli jinde.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sleva 30

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Klasická konstrukce z 80. let v kombinaci s výraznými detaily vytváří nepřehlédnutelný styl, ať už jsi na hřišti, nebo kdekoli jinde.

Výhody

  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s tradičním kruhovým basketbalovým vzorem zlepšuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IR0952-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sleva 30

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