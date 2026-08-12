Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

NIKOS273042730
Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Konstrukce inspirovaná 80. lety snoubí jemné plátno s výraznou kůží, čímž dává téhle klasické siluetě svěží a texturovaný šarm
Nike Air Force 1 '07 LV8
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Konstrukce inspirovaná 80. lety snoubí jemné plátno s výraznou kůží, čímž dává téhle klasické siluetě svěží a texturovaný šarm
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
NIKOS273042730
Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!
top
Omar593000411
Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio
Great pair of shoes
Aidan828550009
My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it
Nike Air Force 1 '07 LV8