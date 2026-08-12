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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8 - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Pánské boty

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Konstrukce inspirovaná 80. lety snoubí jemné plátno s výraznou kůží, čímž dává téhle klasické siluetě svěží a texturovaný šarm


  • Zobrazená barva: Off White/Summit White/Off White
  • Styl: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Konstrukce inspirovaná 80. lety snoubí jemné plátno s výraznou kůží, čímž dává téhle klasické siluetě svěží a texturovaný šarm

Výhody

  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Off White/Summit White/Off White
  • Styl: II9807-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (17)

Hvězdičky: 5

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Pánské boty Nike Air Force 1 '07 LV8

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

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