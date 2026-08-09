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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 Edge - Bílá/Metallic Silver/Bílá

Nike Air Force 1 '07 Edge

Pánské boty

129,99 €
Pánské boty Nike Air Force 1 '07 Edge - Bílá/Metallic Silver/Bílá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tyhle Air Force 1 dodá tvému vzhledu pořádný šmrnc díky kombinaci elegantní kůže s hvězdnou nášivkou a stříbrným štítkem.


  • Zobrazená barva: Bílá/Metallic Silver/Bílá
  • Styl: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tyhle Air Force 1 dodá tvému vzhledu pořádný šmrnc díky kombinaci elegantní kůže s hvězdnou nášivkou a stříbrným štítkem.

Výhody

  • Kožený svršek s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Polstrovaný lem
  • Metalický stříbrný štítek
  • Zobrazená barva: Bílá/Metallic Silver/Bílá
  • Styl: IM5750-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Pánské boty Nike Air Force 1 '07 Edge

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

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