Pánské boty Nike Air Force 1 '07 Edge

Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tyhle Air Force 1 dodá tvému vzhledu pořádný šmrnc díky kombinaci elegantní kůže s hvězdnou nášivkou a stříbrným štítkem.
Nike Air Force 1 '07 Edge
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Tyhle Air Force 1 dodá tvému vzhledu pořádný šmrnc díky kombinaci elegantní kůže s hvězdnou nášivkou a stříbrným štítkem.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
A Cool Twist on a Classic
DagA299837031
Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!
Chris254503625
You just gotta love these shoes.
Nike Air Force 1 '07 Edge