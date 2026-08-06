Pánské boty Nike Air Force 1 '07

Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Air Force 1 kombinují klasickou siluetu s pravou a syntetickou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.
Nike Air Force 1 '07
Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Air Force 1 kombinují klasickou siluetu s pravou a syntetickou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Good value for money
oscar776416671
Very good quality 100% worth the money also very comfortable
Farbdetails sind klasse.
PhilippS849606234
Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.
Nike Air Force 1 '07