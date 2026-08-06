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Pánské boty Nike Air Force 1 '07 - Bílá/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Pánské boty

119,99 €
Bílá/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Černá/Anthracite
College Grey/Newsprint
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Air Force 1 kombinují klasickou siluetu s pravou a syntetickou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.


  • Zobrazená barva: Bílá/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Styl: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové – tyhle boty nejsou jedničkou jen tak nadarmo. Air Force 1 kombinují klasickou siluetu s pravou a syntetickou kůží – výsledkem je originální a uhlazený styl.

Výhody

  • Svršek z pravé a syntetické kůže s děrovanou špičkou je prodyšný a pohodlný.
  • Jednotka Nike Air je lehká a dobře tlumí.
  • Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem zaručuje trakci a odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Bílá/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Styl: IX0349-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Pánské boty Nike Air Force 1 '07

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

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