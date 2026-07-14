Pánské boty Nike ACG Rufus

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Díky jednoduchému designu, který můžeš sladit s elegantními i ležérními kousky, si model ACG Rufus určitě najde místo v tvém botníku. Kombinuje přilnavou podrážku a tlumenější mezipodešev, takže je pohodlný a má dobrou trakci, když se vydáváš mimo vyšlapanou cestu.
Nike ACG Rufus
Díky jednoduchému designu, který můžeš sladit s elegantními i ležérními kousky, si model ACG Rufus určitě najde místo v tvém botníku. Kombinuje přilnavou podrážku a tlumenější mezipodešev, takže je pohodlný a má dobrou trakci, když se vydáváš mimo vyšlapanou cestu.
Modely z kolekce Nike All Conditions Gear mají moderní provedení a hodí se do každého počasí. Můžeš v nich dobýt město, nebo z něj naopak utéct. Jsou vyrobené z materiálů odolných vůči větru a dešti a vybavené technologiemi, které zvyšují prodyšnost. Design nové generace je vymyšlený tak, aby měl spoustu praktických úložných možností a aby se modely daly všestranně kombinovat.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus