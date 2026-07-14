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Pánské boty Nike ACG Rufus - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Pánské boty

109,99 €
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Díky jednoduchému designu, který můžeš sladit s elegantními i ležérními kousky, si model ACG Rufus určitě najde místo v tvém botníku. Kombinuje přilnavou podrážku a tlumenější mezipodešev, takže je pohodlný a má dobrou trakci, když se vydáváš mimo vyšlapanou cestu.


  • Zobrazená barva: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Styl: HV4087-200

Nike ACG Rufus

109,99 €

Díky jednoduchému designu, který můžeš sladit s elegantními i ležérními kousky, si model ACG Rufus určitě najde místo v tvém botníku. Kombinuje přilnavou podrážku a tlumenější mezipodešev, takže je pohodlný a má dobrou trakci, když se vydáváš mimo vyšlapanou cestu.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Styl: HV4087-200

Nike ACG

Modely z kolekce Nike All Conditions Gear mají moderní provedení a hodí se do každého počasí. Můžeš v nich dobýt město, nebo z něj naopak utéct. Jsou vyrobené z materiálů odolných vůči větru a dešti a vybavené technologiemi, které zvyšují prodyšnost. Design nové generace je vymyšlený tak, aby měl spoustu praktických úložných možností a aby se modely daly všestranně kombinovat.

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 4.5

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Pánské boty Nike ACG Rufus

Nike ACG Rufus

109,99 €

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