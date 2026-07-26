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Pánské boty Air Max 90 LTR - Černá/Černá/Černá

Air Max 90 LTR

Pánské boty

149,99 €
Černá/Černá/Černá
Bílá/Bílá/Bílá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Bota Nike Air Max 90 LTR je věrná svým původním běžeckým kořenům. Nechybí jí ani legendární mřížkovaná podrážka, sešité svrchní vrstvy z hladké kůže a klasické díly z TPU s výraznými barvami. Jednobarevné provedení svršku se hodí ke každému outfitu a tlumení Max Air ti zajistí pohodlí při chůzi.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

OSLAV BIG AIR.

Bota Nike Air Max 90 LTR je věrná svým původním běžeckým kořenům. Nechybí jí ani legendární mřížkovaná podrážka, sešité svrchní vrstvy z hladké kůže a klasické díly z TPU s výraznými barvami. Jednobarevné provedení svršku se hodí ke každému outfitu a tlumení Max Air ti zajistí pohodlí při chůzi.

Výhody

  • Jednotka Max Air v patě, původně navržená pro výkonnostní běh, dokonale tlumí nárazy.
  • Nízké provedení v kombinaci s měkkým polstrovaným lemem vypadá elegantně a příjemně se nosí.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorkem má tradiční vzhled, je odolná a neklouže.
  • Prošívané kožené krycí vrstvy a detaily z TPU zvyšují odolnost, pohodlí a zdůrazňují tvůj vytoužený devadesátkový styl.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev je odolná a dobře tlumí
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: CZ5594-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (258)

Hvězdičky: 4.6

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Pánské boty Air Max 90 LTR

Air Max 90 LTR

149,99 €

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