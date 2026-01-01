 
obrázek 1 ze 9
Pánské boty Air Jordan Ultra SE - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Pánské boty

149,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Co vznikne při předělávce jedné z nejikoničtějších bot Jordan v naší řadě? Univerzální tenisky, které jsou připravené vkročit do budoucnosti. Hladká kůže v kombinaci s nízkým lemem se hodí pro každodenní nošení.


  • Zobrazená barva: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Styl: IV6252-400

Air Jordan Ultra SE

149,99 €

Co vznikne při předělávce jedné z nejikoničtějších bot Jordan v naší řadě? Univerzální tenisky, které jsou připravené vkročit do budoucnosti. Hladká kůže v kombinaci s nízkým lemem se hodí pro každodenní nošení.

Výhody

  • Hladká pravá a syntetická kůže dodává botě na odolnosti.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Styl: IV6252-400

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan Ultra SE.

    Pánské boty Air Jordan Ultra SE

    Air Jordan Ultra SE

    149,99 €

    Dolaď si styl