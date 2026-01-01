Pánské boty Air Jordan Ultra SE

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Air Jordan Ultra SE
Pánské boty
149,99 €
Co vznikne při předělávce jedné z nejikoničtějších bot Jordan v naší řadě? Univerzální tenisky, které jsou připravené vkročit do budoucnosti. Hladká kůže v kombinaci s nízkým lemem se hodí pro každodenní nošení.
- Zobrazená barva: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Styl: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
149,99 €
Co vznikne při předělávce jedné z nejikoničtějších bot Jordan v naší řadě? Univerzální tenisky, které jsou připravené vkročit do budoucnosti. Hladká kůže v kombinaci s nízkým lemem se hodí pro každodenní nošení.
Výhody
- Hladká pravá a syntetická kůže dodává botě na odolnosti.
- Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Styl: IV6252-400
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan Ultra SE
149,99 €