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Pánské boty Air Jordan 4 Retro „Comic“ - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro „Comic“

Pánské boty

209,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Stejně jako tvoji oblíbení komiksoví superhrdinové, i AJ4 pořád vládnou. Tahle edice čerpá inspiraci z komiksové kultury a dodává ikonické siluetě akční vibe. Ber to jako speciální obálku ke klíčovému číslu komiksu: výrazné vícebarevné prvky a akcenty University Red vynikají na prémiovém koženém svršku v barvě Off White. Viditelné tlumení Nike Air změkčí každý krok hlavní postavy tvého osobního příběhu. A to logo Nike Air na patě? Takové ještě nikdy nebylo. Tenhle příběh jede dál a za každým rohem tě čeká nový zvrat.


  • Zobrazená barva: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Styl: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro „Comic“

209,99 €

Stejně jako tvoji oblíbení komiksoví superhrdinové, i AJ4 pořád vládnou. Tahle edice čerpá inspiraci z komiksové kultury a dodává ikonické siluetě akční vibe. Ber to jako speciální obálku ke klíčovému číslu komiksu: výrazné vícebarevné prvky a akcenty University Red vynikají na prémiovém koženém svršku v barvě Off White. Viditelné tlumení Nike Air změkčí každý krok hlavní postavy tvého osobního příběhu. A to logo Nike Air na patě? Takové ještě nikdy nebylo. Tenhle příběh jede dál a za každým rohem tě čeká nový zvrat.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z kůže a syntetiky
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Styl: JA1135-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (14)

Hvězdičky: 4.9

  • DwayneAnthony238737070

    IM A COMIC GUY SO THATS WHAT 4 IS FOR .WONDER WHAT A COMIC 3S WOULD LOOK MY FAVORITE.

  • Heiko238865596

    Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

Pánské boty Air Jordan 4 Retro „Comic“

Air Jordan 4 Retro „Comic“

209,99 €

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