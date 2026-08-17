Pánské boty Air Jordan 4 Retro „Comic“

DwayneAnthony238737070
IM A COMIC GUY SO THATS WHAT 4 IS FOR .WONDER WHAT A COMIC 3S WOULD LOOK MY FAVORITE.
Stejně jako tvoji oblíbení komiksoví superhrdinové, i AJ4 pořád vládnou. Tahle edice čerpá inspiraci z komiksové kultury a dodává ikonické siluetě akční vibe. Ber to jako speciální obálku ke klíčovému číslu komiksu: výrazné vícebarevné prvky a akcenty University Red vynikají na prémiovém koženém svršku v barvě Off White. Viditelné tlumení Nike Air změkčí každý krok hlavní postavy tvého osobního příběhu. A to logo Nike Air na patě? Takové ještě nikdy nebylo. Tenhle příběh jede dál a za každým rohem tě čeká nový zvrat.
Air Jordan 4 Retro „Comic“
Stejně jako tvoji oblíbení komiksoví superhrdinové, i AJ4 pořád vládnou. Tahle edice čerpá inspiraci z komiksové kultury a dodává ikonické siluetě akční vibe. Ber to jako speciální obálku ke klíčovému číslu komiksu: výrazné vícebarevné prvky a akcenty University Red vynikají na prémiovém koženém svršku v barvě Off White. Viditelné tlumení Nike Air změkčí každý krok hlavní postavy tvého osobního příběhu. A to logo Nike Air na patě? Takové ještě nikdy nebylo. Tenhle příběh jede dál a za každým rohem tě čeká nový zvrat.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.9
DwayneAnthony238737070
IM A COMIC GUY SO THATS WHAT 4 IS FOR .WONDER WHAT A COMIC 3S WOULD LOOK MY FAVORITE.
Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
Air Jordan 4 Retro „Comic“