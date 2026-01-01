Pánské boty Air Jordan 11 „Quai 54“

Air Jordan 11 „Quai 54“
Pánské boty
V roce 2003 se značka Jordan stala partnerem jednoho z nejslavnějších streetballových turnajů na světě: pařížského Quai 54. Každou sezónu vzniká nová řada sportovního oblečení, která spojuje cool styl streetballu s legendárním statusem značky Jordan. Tohle pojetí modelu AJ11 navazuje na tradici a vyniká speciálním panelem s ikonickým sloním potiskem a síťovanými díly a novým pleteným vzorem na svršku.
- Zobrazená barva: Gunsmoke/Vícebarevná
- Styl: IR2368-001
Air Jordan 11 „Quai 54“
V roce 2003 se značka Jordan stala partnerem jednoho z nejslavnějších streetballových turnajů na světě: pařížského Quai 54. Každou sezónu vzniká nová řada sportovního oblečení, která spojuje cool styl streetballu s legendárním statusem značky Jordan. Tohle pojetí modelu AJ11 navazuje na tradici a vyniká speciálním panelem s ikonickým sloním potiskem a síťovanými díly a novým pleteným vzorem na svršku.
Výhody
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Tvarovaná obsázka obepíná celou botu a zajišťuje odolnost s elegantním rozlišením.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Kožený svršek
- Pěnová mezipodešev
- Nízký lem
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Gunsmoke/Vícebarevná
- Styl: IR2368-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 11 „Quai 54“