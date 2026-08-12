Pánské boty Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Jestli chceš létat jako MJ, vstup do klubu. Air Jordan Flight Club. Tahle bota AJ1 ctí dědictví a nostalgii populárního členského programu z 80. a 90. let. Černý tkaný textilní svršek má prvky v bílé a University Red s reflexními detaily, které do něj vnášejí klasickou DNA Jumpmana. Plus všechny ikonické prvky – tohle je pro pravé fanoušky nutnost.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Jestli chceš létat jako MJ, vstup do klubu. Air Jordan Flight Club. Tahle bota AJ1 ctí dědictví a nostalgii populárního členského programu z 80. a 90. let. Černý tkaný textilní svršek má prvky v bílé a University Red s reflexními detaily, které do něj vnášejí klasickou DNA Jumpmana. Plus všechny ikonické prvky – tohle je pro pravé fanoušky nutnost.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club