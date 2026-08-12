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Pánské boty Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club - Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Pánské boty

179,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Jestli chceš létat jako MJ, vstup do klubu. Air Jordan Flight Club. Tahle bota AJ1 ctí dědictví a nostalgii populárního členského programu z 80. a 90. let. Černý tkaný textilní svršek má prvky v bílé a University Red s reflexními detaily, které do něj vnášejí klasickou DNA Jumpmana. Plus všechny ikonické prvky – tohle je pro pravé fanoušky nutnost.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Styl: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Jestli chceš létat jako MJ, vstup do klubu. Air Jordan Flight Club. Tahle bota AJ1 ctí dědictví a nostalgii populárního členského programu z 80. a 90. let. Černý tkaný textilní svršek má prvky v bílé a University Red s reflexními detaily, které do něj vnášejí klasickou DNA Jumpmana. Plus všechny ikonické prvky – tohle je pro pravé fanoušky nutnost.

Výhody

  • Prvotřídní konstrukce je pohodlná a má legendární vzhled.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole v patní části je měkká a skvěle tlumí.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Styl: II9811-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (17)

Hvězdičky: 4.8

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Pánské boty Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

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