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Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE - Černá/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Pánské boty

149,99 €
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Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev, elegantní materiály a reflexní prvky dodávají botě nezaměnitelný styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
  • Styl: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev, elegantní materiály a reflexní prvky dodávají botě nezaměnitelný styl.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Reflexní tkaný materiál na čtvrtinových dílech zlepšuje viditelnost.
  • Lícová useň na nártu přináší prémiovou odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
  • Styl: IO2052-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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