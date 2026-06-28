Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Basketbalová velkolepost je součástí DNA modelu Air Jordan 1. Tahle středně vysoká edice je poctou prvnímu šampionátu Michaela Jordana a vyznačuje se odvážným kontrastem barev Chicaga a Los Angeles a kartáčovanou kůží.
Air Jordan 1 Mid SE
Basketbalová velkolepost je součástí DNA modelu Air Jordan 1. Tahle středně vysoká edice je poctou prvnímu šampionátu Michaela Jordana a vyznačuje se odvážným kontrastem barev Chicaga a Los Angeles a kartáčovanou kůží.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Air Jordan 1 Mid SE
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.
REYCHAM989098954
Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.
Air Jordan 1 Mid SE