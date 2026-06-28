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Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE - True Red/Bílá/Court Purple/Černá

Air Jordan 1 Mid SE

Pánské boty

Sleva 30
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Basketbalová velkolepost je součástí DNA modelu Air Jordan 1. Tahle středně vysoká edice je poctou prvnímu šampionátu Michaela Jordana a vyznačuje se odvážným kontrastem barev Chicaga a Los Angeles a kartáčovanou kůží.


  • Zobrazená barva: True Red/Bílá/Court Purple/Černá
  • Styl: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Basketbalová velkolepost je součástí DNA modelu Air Jordan 1. Tahle středně vysoká edice je poctou prvnímu šampionátu Michaela Jordana a vyznačuje se odvážným kontrastem barev Chicaga a Los Angeles a kartáčovanou kůží.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: True Red/Bílá/Court Purple/Černá
  • Styl: IQ9383-611

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (6)

Hvězdičky: 5

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

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