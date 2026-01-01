Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

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Air Jordan 1 Mid SE
Pánské boty
149,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Tough Red
- Styl: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Výhody
- Svršek z pravé kůže a textilu pevně obepíná nohu.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Středně vysoký kotníkový límeček
- Logo Wings na lemu
- Logo Jumpman na jazyku
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Tough Red
- Styl: IX3527-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €