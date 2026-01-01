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Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE - Černá/Černá/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Pánské boty

149,99 €
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Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Tough Red
  • Styl: IX3527-010

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.

Výhody

  • Svršek z pravé kůže a textilu pevně obepíná nohu.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Středně vysoký kotníkový límeček
  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Tough Red
  • Styl: IX3527-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €

    Dolaď si styl