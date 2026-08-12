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Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE - Černá/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Pánské boty

Sleva 30
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Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Styl: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.

Výhody

  • Svršek z pravé kůže a textilu pevně obepíná nohu.
  • Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
  • Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Styl: II3789-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

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