Pánské boty Air Jordan 1 Mid

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Air Jordan 1 Mid
Pánské boty
139,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
- Zobrazená barva: Černá/Cool Grey/Light Armory Blue/Černá
- Styl: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
139,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Podrobnosti o produktu
- Kožený svršek
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Středně vysoký lem
- Zobrazená barva: Černá/Cool Grey/Light Armory Blue/Černá
- Styl: IU7672-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid
139,99 €