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Pánské boty Air Jordan 1 Mid - Černá/Cool Grey/Light Armory Blue/Černá

Air Jordan 1 Mid

Pánské boty

139,99 €
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Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Cool Grey/Light Armory Blue/Černá
  • Styl: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.

Podrobnosti o produktu

  • Kožený svršek
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Středně vysoký lem
  • Zobrazená barva: Černá/Cool Grey/Light Armory Blue/Černá
  • Styl: IU7672-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Air Jordan 1 Mid

    Air Jordan 1 Mid

    139,99 €

    Dolaď si styl