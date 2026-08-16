 
obrázek 1 ze 8
Nejlépe hodnoceno
Pánské boty Air Jordan 1 Mid - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Pánské boty

Sleva 30
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Černá
Černá/Aura/Bílá/Squadron Blue
University Blue/Bílá/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Černá/Bílá
Černá/Bílá/University Red
True Blue/Varsity Red/Černá/Summit White
Černá/Gorge Green/Summit White
Černá/Palomino/University Red/Phantom
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.


  • Zobrazená barva: Summit White/Vintage Lichen
  • Styl: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

Sleva 30

Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.

Výhody

  • Provedení z kůže, syntetiky a textilu pevně obepíná nohu.
  • Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
  • Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Summit White/Vintage Lichen
  • Styl: DQ8426-107

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1466)

Hvězdičky: 4.8

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Pánské boty Air Jordan 1 Mid

Air Jordan 1 Mid

Sleva 30

Dolaď si styl

Item 3 of 3