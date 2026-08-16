Pánské boty Air Jordan 1 Mid

PaulaJ219193158
Love the shooes. Recomend to all .
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Air Jordan 1 Mid
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
PaulaJ219193158
Love the shooes. Recomend to all .
Said166297836
Matches with every clothes I wear
Olive green lovely color
samuelr531616063
Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.
Air Jordan 1 Mid