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Pánské boty Air Jordan 1 Low SE Quai 54 - Bílá/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Pánské boty

139,99 €
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Tohle pojetí modelu AJ1 Low se vrací k základům Quai 54: streetballu, Paříži a značce Jordan. Je inspirované původním provedením z roku 1985 a díky prvotřídním materiálům a jednotce Air v patě se budeš cítit pohodlně celý den. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Bílá/Key Lime/Action Grape
  • Styl: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Tohle pojetí modelu AJ1 Low se vrací k základům Quai 54: streetballu, Paříži a značce Jordan. Je inspirované původním provedením z roku 1985 a díky prvotřídním materiálům a jednotce Air v patě se budeš cítit pohodlně celý den. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
  • Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.
  • Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Bílá/Key Lime/Action Grape
  • Styl: IR2367-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Pánské boty Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

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