Pánské boty Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Tohle pojetí modelu AJ1 Low se vrací k základům Quai 54: streetballu, Paříži a značce Jordan. Je inspirované původním provedením z roku 1985 a díky prvotřídním materiálům a jednotce Air v patě se budeš cítit pohodlně celý den. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Tohle pojetí modelu AJ1 Low se vrací k základům Quai 54: streetballu, Paříži a značce Jordan. Je inspirované původním provedením z roku 1985 a díky prvotřídním materiálům a jednotce Air v patě se budeš cítit pohodlně celý den. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54