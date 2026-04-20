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Pánské boty Air Jordan 1 Low SE - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Černá

Air Jordan 1 Low SE

Pánské boty

Sleva 30
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Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.


  • Zobrazená barva: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Černá
  • Styl: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Černá
  • Styl: II9813-600

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

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