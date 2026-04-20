Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
Air Jordan 1 Low SE
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Air Jordan 1 Low SE