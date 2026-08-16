 
obrázek 1 ze 9
Pánské boty Air Jordan 1 Low SE - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Pánské boty

139,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Styl: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Styl: IO2047-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • The best of all best

    paulh424599422

    Very good and very comfortable

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Dolaď si styl