Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

The best of all best
paulh424599422
Very good and very comfortable
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
The best of all best
paulh424599422
Very good and very comfortable
Versand sehr schnell
waldemar69195454
Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.
Air Jordan 1 Low SE