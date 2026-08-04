 
obrázek 1 ze 10
Pánské boty Air Jordan 1 Low SE - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Pánské boty

139,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Styl: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
  • Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Styl: IU2268-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (8)

Hvězdičky: 4.9

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Dolaď si styl