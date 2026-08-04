Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.9
Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Jättenöjd
Peter634514800
Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.
Muted Classiness
JamesR497376264
Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.
Air Jordan 1 Low SE