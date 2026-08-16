 
obrázek 1 ze 9
Pánské boty Air Jordan 1 Low SE - Bílá/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Pánské boty

139,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Bílá/Iron Grey/Wolf Grey
  • Styl: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Svršek z měkké kůže je hladký na dotek a odolný.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Bílá/Iron Grey/Wolf Grey
  • Styl: IX3959-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Dolaď si styl