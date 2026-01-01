Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE
Pánské boty
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
- Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Styl: IO2049-100
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Výhody
- Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
- Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
- Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Styl: IO2049-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE