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Pánské boty Air Jordan 1 Low SE - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Pánské boty

139,99 €
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Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2049-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Zabudovaná jednotka Air-sole je lehká a dobře tlumí.
  • Svršek z pravé kůže je odolný a skvěle vypadá.
  • Gumová podrážka zlepšuje trakci na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2049-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Air Jordan 1 Low SE

    Air Jordan 1 Low SE

    139,99 €

    Dolaď si styl