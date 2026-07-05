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Pánské boty Air Jordan 1 Low - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Pánské boty

129,99 €
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Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Styl: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

129,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Děrování po stranách zvyšuje prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z kůže a syntetiky
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Styl: IV6045-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Pánské boty Air Jordan 1 Low

Air Jordan 1 Low

129,99 €

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