Pánské boty ACG LDV

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Než se ACG stalo ACG, model LDV dávno zdolával vrcholky hor. Bota LDV, původně určená pro běh na dlouhé tratě, prošla několika vylepšeními odolnosti, aby byla připravená na trail. Model, který dostaneš dnes, si pořád drží prodyšnou síťovinu a přilnavou mřížkovanou podrážku, ale teď už je přesně tam, kam patří: u ACG. Ať žije Long Distance Vector.
ACG LDV
Než se ACG stalo ACG, model LDV dávno zdolával vrcholky hor. Bota LDV, původně určená pro běh na dlouhé tratě, prošla několika vylepšeními odolnosti, aby byla připravená na trail. Model, který dostaneš dnes, si pořád drží prodyšnou síťovinu a přilnavou mřížkovanou podrážku, ale teď už je přesně tam, kam patří: u ACG. Ať žije Long Distance Vector.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV