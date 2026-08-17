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Pánské boty ACG LDV - Wolf Grey/Summit White/Bílá/Navy

ACG LDV

Pánské boty

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Bílá/Navy
Varsity Red/Sail/Bílá/Wolf Grey
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Než se ACG stalo ACG, model LDV dávno zdolával vrcholky hor. Bota LDV, původně určená pro běh na dlouhé tratě, prošla několika vylepšeními odolnosti, aby byla připravená na trail. Model, který dostaneš dnes, si pořád drží prodyšnou síťovinu a přilnavou mřížkovanou podrážku, ale teď už je přesně tam, kam patří: u ACG. Ať žije Long Distance Vector.


  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Summit White/Bílá/Navy
  • Styl: IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Než se ACG stalo ACG, model LDV dávno zdolával vrcholky hor. Bota LDV, původně určená pro běh na dlouhé tratě, prošla několika vylepšeními odolnosti, aby byla připravená na trail. Model, který dostaneš dnes, si pořád drží prodyšnou síťovinu a přilnavou mřížkovanou podrážku, ale teď už je přesně tam, kam patří: u ACG. Ať žije Long Distance Vector.

Výhody

  • Svršek ze síťoviny je odolný a prodyšný.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem přináší odolnou trakci a tradiční styl.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Summit White/Bílá/Navy
  • Styl: IF2857-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (24)

Hvězdičky: 4.6

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

Pánské boty ACG LDV

ACG LDV

129,99 €

Dolaď si styl

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