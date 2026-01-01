Pánské běžecké tričko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s potiskem a krátkým rukávem

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Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské běžecké tričko Dri-FIT ADV s potiskem a krátkým rukávem
84,99 €
Tenhle lehký top je navržený pro rychlost a ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Funkční pleteninu zdobí živý potisk a po celém povrchu má perforace pro mimořádnou prodyšnost.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IM5365-010
Nike AeroSwift
84,99 €
Tenhle lehký top je navržený pro rychlost a ušitý přímo na závody. Pomůže ti zůstat v suchu až do cíle. Funkční pleteninu zdobí živý potisk a po celém povrchu má perforace pro mimořádnou prodyšnost.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Speciální pletenina je lehká a prodyšná.
- Lepené švy na ramenou snižují objem materiálu, takže se tričko zdá lehčí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IM5365-010
Velikost a střih
- Jak je vidět na JC Stevensonovi, univerzitním atletovi ve sprintu a skocích.
- JC je vysoký 185 cm a má na sobě velikost M.
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike AeroSwift
84,99 €
Další informace
- Jak je vidět na JC Stevensonovi, univerzitním atletovi ve sprintu a skocích.
- JC je vysoký 185 cm a má na sobě velikost M.