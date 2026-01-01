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Pánské běžecké tričko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s krátkým rukávem - Barely Green/Lapis

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské běžecké tričko Dri-FIT ADV s krátkým rukávem

84,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Kolekce AeroSwift, která je pro rychlost přímo stvořená, patří mezi naši vrcholnou závodní výbavu. Tohle funkční pleteninové tričko, které skvěle odvádí pot, je lehké a mimořádně prodyšné, takže se budeš cítit svěží až do cíle.


  • Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
  • Styl: IH5045-394

Nike AeroSwift

84,99 €

Kolekce AeroSwift, která je pro rychlost přímo stvořená, patří mezi naši vrcholnou závodní výbavu. Tohle funkční pleteninové tričko, které skvěle odvádí pot, je lehké a mimořádně prodyšné, takže se budeš cítit svěží až do cíle.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Speciální pletenina je lehká a prodyšná.
  • Lepené švy na ramenou snižují objem materiálu, takže se tričko zdá lehčí.
  • Loga Swoosh mají nereflexní úpravu, aby si tě mohli během závodu vycvaknout s bleskem.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
  • Styl: IH5045-394

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 192 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské běžecké tričko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s krátkým rukávem

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    Dolaď si styl

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