Pánské běžecké tričko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV s krátkým rukávem

Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské běžecké tričko Dri-FIT ADV s krátkým rukávem
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Kolekce AeroSwift, která je pro rychlost přímo stvořená, patří mezi naši vrcholnou závodní výbavu. Tohle funkční pleteninové tričko, které skvěle odvádí pot, je lehké a mimořádně prodyšné, takže se budeš cítit svěží až do cíle.
- Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
- Styl: IH5045-394
Nike AeroSwift
Kolekce AeroSwift, která je pro rychlost přímo stvořená, patří mezi naši vrcholnou závodní výbavu. Tohle funkční pleteninové tričko, které skvěle odvádí pot, je lehké a mimořádně prodyšné, takže se budeš cítit svěží až do cíle.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Speciální pletenina je lehká a prodyšná.
- Lepené švy na ramenou snižují objem materiálu, takže se tričko zdá lehčí.
- Loga Swoosh mají nereflexní úpravu, aby si tě mohli během závodu vycvaknout s bleskem.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
- Styl: IH5045-394
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 192 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift