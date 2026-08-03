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Pánské běžecké tričko ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh - Bílá/Anthracite

Recyklované materiály

ACG Radical AirFlow NXT

Pánské běžecké tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh

149,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který se zaměřuje na zvýšení proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow, a je navržený tak, aby při zvyšování tempa umožňoval proudění většího množství vzduchu přímo na tvou pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVCE V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který se zaměřuje na zvýšení proudění vzduchu. Tenhle top s dlouhým rukávem, který je připravený na závody, je vyrobený tak, aby maximalizoval inovaci Radical AirFlow, a je navržený tak, aby při zvyšování tempa umožňoval proudění většího množství vzduchu přímo na tvou pokožku. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot. Speciálně navržené vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu, aby v maximální míře podpořily vaše přirozené tělesné mechanismy ochlazování.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otevřeným děrováním po celém oděvu, která je mimořádně univerzální a navržená pro vynikající mobilitu a chlazení, má na místech, která se nejvíc zahřívají a nejvíc se třou o tělo, speciálně navržené vzduchové kanálky, které tě udrží svěží a v pohodlí po celou dobu běhu.

Přelomové testování

V rámci jedné z nejrozsáhlejších iniciativ terénního testování v historii Nike Running testovali členové oddělení All Conditions Racing Department (ACRD) prototyp po celou dobu elitní sezóny 2025. Návrháři Nike sledovali zpětnou vazbu získanou při závodech a během laboratorních testů, aby oblečení vylepšili. Elitní trailový běžec a sportovec z ACRD Caleb Olson nosil svůj prototyp na cestě k vítězství v náročném 100mílovém vytrvalostním běhu v roce 2025, kdy dosáhl druhého nejrychlejšího času v historii závodu.

Další výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Mimořádně prodyšná pletenina s otvory je měkká a hebká na dotek.
  • Ohrnovací elastický lem drží top při pohybu na místě.

Podrobnosti o produktu

  • Značka ACG na hrudi
  • Logo All Condition Racing Department (ACRD) na zádech
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IQ5848-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (8)

Hvězdičky: 4.5

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

Pánské běžecké tričko ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT s dlouhým rukávem na terénní běh

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Přenosná „klimatizace“ pro rozpálené traily.

Navržené na

Trailový závod

Vyvinuté pro

Maximální ochlazení

Větrání

Zvyšující proudění vzduchu

Dokonale funkční prvky

  • Ochlazující účinek

    Technické vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu k pokožce, takže na těle cítíš hotovou větrnou smršť.

  • Testované nejlepšími

    Z laboratoří Nike Sports Research až na stupně vítězů. 50 elitních sportovců, 1 000 hodin tvrdého drilu. Připravené na všechny situace „co kdyby“.

  • Ideální na závody

    Větrání v oblasti lokte a podpaží. Zkrácený střih umožňující nošení s opaskem. Délka rukávu optimalizovaná pro viditelnost hodinek

Tajemství designu

Caleb Olson

„Radical AirFlow jsme testovali v nejrůznějších podmínkách – horko, zima, vlhko, sucho – a vyladili jsme je přesně na to, co jsme v den závodu považovali za nejlepší.”

Caleb Olson

Sportovec ACG, vítěz Western States 100 z roku 2025

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