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Pánské běžecké trailové boty ACG Zegama Trail - Summit White/Phantom/Safety Orange/Černá

ACG Zegama Trail

Pánské běžecké trailové boty

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Černá
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Černá/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Černá/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Černá/Černá
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  • Zobrazená barva: Summit White/Phantom/Safety Orange/Černá
  • Styl: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Spolehlivý trailový běžec se po právu ujímá svého místa v ACG. A přichází s několika vylepšeními do každého terénu. Lehká a ultra odpružená ACG Zegama kombinuje přilnavou trakci a více prostoru pro prsty, aby mohla dlouhodobě poskytovat pohodlí a kontrolu v drsném terénu mimo asfalt. Strmé stoupání, ostré zatáčky, prudké sjezdy – na tohle všechno je Zegama navržena. A ty?

Vrstvené tlumení

Vylepšená mezipodešev má více ultralehké pěny ZoomX přímo pod chodidlem, aby to co nejlépe tlumilo. Vrstva pěny Cushlon 3.0 poskytuje ochranu při dopadu, pohodlí a stabilitu na nerovných trailových površích.

Prostor k pohybu

Jsou stvořeny speciálně pro trailové běžce. V prostornější přední části a špičce se chodidla mohou roztáhnout a  získat tak v náročném terénu větší stabilitu.

Vylepšená kotníková manžeta

Vylepšená kotníková manžeta je vyrobena z pružné tkaniny, která lépe a pohodlněji obemkne patu a zabrání špíně dostat se dovnitř.

Spolehlivá trakce, špičková kontrola

Osvědčená podrážka Vibram® MegaGrip s technologií Traction Lug zajišťuje jedinečnou trakci v proměnlivých podmínkách trailu.

Další výhody

Lehký a odolný svršek ze síťoviny je vyroben tak, aby vydržel i v nejnáročnějším terénu.

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: Zhruba 338 g (pánská velikost 44)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 4 mm
  • Zobrazená barva: Summit White/Phantom/Safety Orange/Černá
  • Styl: HV8113-103

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (74)

Hvězdičky: 4.8

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

Pánské běžecké trailové boty ACG Zegama Trail

ACG Zegama Trail

169,99 €

Nekompromisní pohodlí. Měkké boty do těžkého terénu.

Boty navržené pro:

Terénní běh

Terén

Technicky náročný

Tlumení

Maximální

Hmotnost boty

Zhruba 338 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

4 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 338 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

4 mm

Využívá:

Pěnu ZoomX, pěnu Cushlon 3.0 a Vibram® Megagrip

Dokonale funkční prvky

  • Vrstvené tlumení

    Vylepšená mezipodešev má více ultralehké pěny ZoomX přímo pod chodidlem, aby to co nejlépe tlumilo. Vrstva pěny Cushlon 3.0 poskytuje ochranu při dopadu, pohodlí a stabilitu na nerovných trailových površích.

  • Prostor k pohybu

    Jsou stvořeny speciálně pro trailové běžce. V prostornější přední části a špičce se chodidla mohou roztáhnout a  získat tak v náročném terénu větší stabilitu.

  • Vylepšená kotníková manžeta

    Vylepšená kotníková manžeta je vyrobena z pružné tkaniny, která lépe a pohodlněji obemkne patu a zabrání špíně dostat se dovnitř.

  • Spolehlivá trakce, špičková kontrola

    Osvědčená podrážka Vibram® MegaGrip s technologií Traction Lug zajišťuje jedinečnou trakci v proměnlivých podmínkách trailu.

Caleb Olson

„Nejlíp si vede v opravdu náročném, kamenitém terénu, kde je stabilita a pohodlí důležitější než maximální rychlost.“

Caleb Olson

Sportovec ACG, vítěz Western States 100 z roku 2025

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