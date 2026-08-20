Pánské běžecké trailové boty ACG Zegama Trail

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Spolehlivý trailový běžec se po právu ujímá svého místa v ACG. A přichází s několika vylepšeními do každého terénu. Lehká a ultra odpružená ACG Zegama kombinuje přilnavou trakci a více prostoru pro prsty, aby mohla dlouhodobě poskytovat pohodlí a kontrolu v drsném terénu mimo asfalt. Strmé stoupání, ostré zatáčky, prudké sjezdy – na tohle všechno je Zegama navržena. A ty?
Vylepšená mezipodešev má více ultralehké pěny ZoomX přímo pod chodidlem, aby to co nejlépe tlumilo. Vrstva pěny Cushlon 3.0 poskytuje ochranu při dopadu, pohodlí a stabilitu na nerovných trailových površích.
Jsou stvořeny speciálně pro trailové běžce. V prostornější přední části a špičce se chodidla mohou roztáhnout a získat tak v náročném terénu větší stabilitu.
Vylepšená kotníková manžeta je vyrobena z pružné tkaniny, která lépe a pohodlněji obemkne patu a zabrání špíně dostat se dovnitř.
Osvědčená podrážka Vibram® MegaGrip s technologií Traction Lug zajišťuje jedinečnou trakci v proměnlivých podmínkách trailu.
Lehký a odolný svršek ze síťoviny je vyroben tak, aby vydržel i v nejnáročnějším terénu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Boty navržené pro:
Terén
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
Zhruba 338 g (pánská velikost 44)
Rozdíl mezi patou a špičkou
4 mm
Využívá:
Pěnu ZoomX, pěnu Cushlon 3.0 a Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Sportovec ACG, vítěz Western States 100 z roku 2025