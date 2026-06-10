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Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV - Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Pánské běžecké tílko Dri-FIT ADV

94,99 €

Soustřeď se a běž. Tohle lehké tílko je navržené pro rychlost a využívá pokročilou technologii odvádění potu, takže ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí až do cíle.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Soustřeď se a běž. Tohle lehké tílko je navržené pro rychlost a využívá pokročilou technologii odvádění potu, takže ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí až do cíle.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Lehký materiál je mimořádně prodyšný.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4444-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

Nike AeroSwift

94,99 €

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