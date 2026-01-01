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Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV - Bright Spruce

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské běžecké tílko Dri-FIT ADV

89,99 €

Tohle tílko je ušité přímo na závody. Pomůže ti zůstat v chladu až do cíle. Lehký materiál využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot a nabízí cílené odvětrání, které zvyšuje prodyšnost.


  • Zobrazená barva: Bright Spruce
  • Styl: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Tohle tílko je ušité přímo na závody. Pomůže ti zůstat v chladu až do cíle. Lehký materiál využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot a nabízí cílené odvětrání, které zvyšuje prodyšnost.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Lepené švy na průramcích a kolem krku mají hladkou úpravu.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Spruce
  • Styl: IX1203-373

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

    Nike AeroSwift

    89,99 €

    Dolaď si styl