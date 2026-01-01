Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

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Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské běžecké tílko Dri-FIT ADV
89,99 €
Tohle tílko je ušité přímo na závody. Pomůže ti zůstat v chladu až do cíle. Lehký materiál využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot a nabízí cílené odvětrání, které zvyšuje prodyšnost.
- Zobrazená barva: Bright Spruce
- Styl: IX1203-373
Nike AeroSwift
89,99 €
Tohle tílko je ušité přímo na závody. Pomůže ti zůstat v chladu až do cíle. Lehký materiál využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot a nabízí cílené odvětrání, které zvyšuje prodyšnost.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Lepené švy na průramcích a kolem krku mají hladkou úpravu.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bright Spruce
- Styl: IX1203-373
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike AeroSwift
89,99 €