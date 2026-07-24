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Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské běžecké tílko Dri-FIT ADV

89,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tohle běžecké tílko je navržené pro rychlost a využívá naši pokročilou technologii Dri-FIT, která tě udrží v chládku, takže se budeš moct soustředit až do cíle. Lehký materiál odvádějící pot má strategicky umístěné děrování, které se stará o optimální prodyšnost a chlazení tam, kde to nejvíc potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Styl: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Tohle běžecké tílko je navržené pro rychlost a využívá naši pokročilou technologii Dri-FIT, která tě udrží v chládku, takže se budeš moct soustředit až do cíle. Lehký materiál odvádějící pot má strategicky umístěné děrování, které se stará o optimální prodyšnost a chlazení tam, kde to nejvíc potřebuješ.

Výhody

  • Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
  • Otevřené otvory po celém materiálu cíleně větrají tam, kde to nejvíc potřebuješ.
  • Nižší lem ve srovnání s předchozími tílky AeroSwift tě lépe zakryje.
  • Lepené švy na průramcích a kolem krku působí přiléhavěji a jsou navržené tak, aby nedřely.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Styl: IU4522-848

Velikost a střih

    • Model/ka měří 185 cm a má na sobě velikost L
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

Nike AeroSwift

89,99 €

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