Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tohle běžecké tílko je navržené pro rychlost a využívá naši pokročilou technologii Dri-FIT, která tě udrží v chládku, takže se budeš moct soustředit až do cíle. Lehký materiál odvádějící pot má strategicky umístěné děrování, které se stará o optimální prodyšnost a chlazení tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Nike AeroSwift
Tohle běžecké tílko je navržené pro rychlost a využívá naši pokročilou technologii Dri-FIT, která tě udrží v chládku, takže se budeš moct soustředit až do cíle. Lehký materiál odvádějící pot má strategicky umístěné děrování, které se stará o optimální prodyšnost a chlazení tam, kde to nejvíc potřebuješ.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift