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Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV - Barely Green/Lapis

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské běžecké tílko Dri-FIT ADV

89,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tohle prodyšné tílko je navržené pro závody a využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Jemný materiál má děrování, které zajišťuje dostatečné proudění vzduchu, zatímco se přibližuješ k cíli.


  • Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
  • Styl: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Tohle prodyšné tílko je navržené pro závody a využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Jemný materiál má děrování, které zajišťuje dostatečné proudění vzduchu, zatímco se přibližuješ k cíli.

Výhody

  • Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
  • Nižší lem ve srovnání s předchozími tílky AeroSwift tě lépe zakryje.
  • Lepené švy na průramcích a límci působí přiléhavěji.

Podrobnosti o produktu

  • Speciální grafika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Barely Green/Lapis
  • Styl: IH6939-394

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 179 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 2

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

Nike AeroSwift

89,99 €

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