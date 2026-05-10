Pánské běžecké tílko Nike AeroSwift Dri-FIT ADV

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tohle prodyšné tílko je navržené pro závody a využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Jemný materiál má děrování, které zajišťuje dostatečné proudění vzduchu, zatímco se přibližuješ k cíli.
Nike AeroSwift
Tohle prodyšné tílko je navržené pro závody a využívá naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí. Jemný materiál má děrování, které zajišťuje dostatečné proudění vzduchu, zatímco se přibližuješ k cíli.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 2
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift