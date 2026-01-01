Pánské běžecké legíny Nike AeroSwift Dri-FIT ADV v poloviční délce a s všitou spodní vrstvou

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Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Pánské běžecké legíny Dri-FIT ADV v poloviční délce a s všitou spodní vrstvou
94,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tyhle běžecké legíny AeroSwift jsou ušité na míru závodníkům. Mají zpevňující spodní vrstvu a využívají naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí až do cíle.
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Styl: IR4446-010
Nike AeroSwift
94,99 €
Tyhle běžecké legíny AeroSwift jsou ušité na míru závodníkům. Mají zpevňující spodní vrstvu a využívají naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí až do cíle.
Výhody
- Žakárová tkanina využívá technologii Nike Dri-FIT ADV, která kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Pas Flyvent se stahovací šňůrkou je lehký, pohodlný a dobře sedí.
- Kolekce AeroSwift je navržena pro rychlost a přináší optimální výkon a krytí bez rozptylování.
Podrobnosti o produktu
- Zadní kapsa na zip
- Vnitřní kapsa
- Hlavní část: 83 % polyester / 17 % elastan. Všité slipy: 89 % polyester / 11 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Styl: IR4446-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike AeroSwift
94,99 €