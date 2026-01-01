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Pánské běžecké legíny Nike AeroSwift Dri-FIT ADV v poloviční délce a s všitou spodní vrstvou - Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Recyklované materiály

Nike AeroSwift

Pánské běžecké legíny Dri-FIT ADV v poloviční délce a s všitou spodní vrstvou

94,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tyhle běžecké legíny AeroSwift jsou ušité na míru závodníkům. Mají zpevňující spodní vrstvu a využívají naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí až do cíle.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4446-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Tyhle běžecké legíny AeroSwift jsou ušité na míru závodníkům. Mají zpevňující spodní vrstvu a využívají naši pokročilou technologii odvádějící pot, takže tě udrží v suchu a pohodlí až do cíle.

Výhody

  • Žakárová tkanina využívá technologii Nike Dri-FIT ADV, která kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Pas Flyvent se stahovací šňůrkou je lehký, pohodlný a dobře sedí.
  • Kolekce AeroSwift je navržena pro rychlost a přináší optimální výkon a krytí bez rozptylování.

Podrobnosti o produktu

  • Zadní kapsa na zip
  • Vnitřní kapsa
  • Hlavní část: 83 % polyester / 17 % elastan. Všité slipy: 89 % polyester / 11 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Styl: IR4446-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské běžecké legíny Nike AeroSwift Dri-FIT ADV v poloviční délce a s všitou spodní vrstvou

    Nike AeroSwift

    94,99 €

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