Pánské běžecké kalhoty Nike NBA Chicago Bulls Courtside Club Fleece

Chicago Bulls Courtside
Pánské běžecké kalhoty Nike NBA Club Fleece
Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tyhle speciální kalhoty s nasprejovaným potiskem ti pomůžou být oddaným fanouškem.
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9776-010
Chicago Bulls Courtside
Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tyhle speciální kalhoty s nasprejovaným potiskem ti pomůžou být oddaným fanouškem.
Výhody
Náš středně silný poločesaný flís je zvenku hladký a na vnitřní straně mírně nadýchaný, takže se příjemně nosí a přitom stále skvěle větrá. Je to pohodlná vrstva na celoroční nošení, ideální na ošemetná přechodová období.
Podrobnosti o produktu
- Žebrovaný lem
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů: 100 % bavlna. Zadní kapsa: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9776-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chicago Bulls Courtside